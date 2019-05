Motori, non solo Enduro e Cross. Domani scatta la stagione del Trial

Sarà un’altra domenica all’insegna delle due ruote, perché domani a Francavilla di Sicilia, nella suggestiva località delle Gole dell’Alcantara si correrà la quinta prova regionale Motocross e Minicross ma anche la prima prova regionale di Trial. E contemporaneamente, a Canicattì nell’Agrigentino, spazio alla prova regionale di Enduro dopo le performance della scorsa settimana a Noto. In quest’ultima occasione erano stati diversi i siracusani ad essersi messi in mostra, tra l’Enduro sprint e il minienduro. E alcuni dei piloti siracusani potranno riprovarci nella prova di domani dell’Enduro anche se molti sceglieranno il cross che dopo le prove di Patti, Basicò e Partinico (si attende di recuperare la prima di Caltagirone non disputata per maltempo) vorranno aggiungere altro punteggio importante alle proprie rispettive classifiche così come d’altronde anche i rappresentanti dei vari motoclub, visto ad esempio che nel territorio i vari Motoclub Siracusa, Motoclub Pegaso Siracusa, Motoclub Lanteri Noto e Carlentini Onlus cercano un posto al sole con i rispettivi protagonisti. Ad oggi sembra più una lotta fra i due sodalizi siracusani che puntualmente presentano un maggior numero di partecipanti fra le varie competizioni, come ad esempio anche il Trial, specialità particolare (si gareggia con una moto particolare sulle rocce) che vedrà anche due siracusani come Massimo Firenze e Santo Sinardo (entrambi del Pegaso) ai nastri di partenza.