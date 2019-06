Noto. Avvocati, al via il Congresso di Formazione della Sicilia Sud Orientale

Apertura oggi a Noto per il II Congresso di Formazione della Sicilia Sud Orientale organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa. Confermata la sinergia fra l’Amministrazione comunale che si farà carico della logistica e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa. Quest’anno il Congresso avrà come tema centrale “Il diritto nella società che cambia: il ruolo dell’Avvocatura”.

Nella giornata di apertura al Teatro Comunale Tina Di Lorenzo sarà Ugo De Siervo Presidente

emerito della Corte Costituzionale a tenere una lectio magistralis dal titolo significativo “La sfida dei

flussi migratori” con lui discuteranno sul tema Domenico Manzione, Sostituito Procuratore Generale

presso la Corte d’Appello di Firenze, Don Paolo Catinello, Responsabile Caritas Diocesana Noto

“Migrantes” e Nazzarena Zorzella, Foro di Bologna. Il tema scelto non è casuale ma parte dalla

visione che ha il Consiglio dell’Ordine di Siracusa del ruolo che l’avvocato deve rivestire nella società

attuale, quale argine ed estremo baluardo nella difesa dei diritti soprattutto degli ultimi.