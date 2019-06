Nuoto: l’aretuseo Faraci nella spedizione azzurra agli Europei juniores di Kazan

C’è un po’ di Sicilia in più nella spedizione azzurra agli Europei juniores, in programma a Kazan dal 3 al 7 luglio prossimi. Alla convocazione di Mario Bossone della Pol. Mimmo Ferrito va ad aggiungersi quella di un altro talento del nuoto siciliano e siracusano, come Claudio Faraci (in foto). Il nuotatore del Tc Match Ball Siracusa ha beneficiato della rinuncia di Federico Burdisso, che in vista dei mondiali di Gwangju e in accordo col direttore tecnico Cesare Butini e il responsabile delle squadre nazionali giovanili Walter Bolognani ha deciso di saltare i campionati continentali in Russia per concentrarsi sull’appuntamento iridato. Una scelta che ha spalancato le porte alla chiamata di Faraci, da tempo su livelli di eccellenza e adesso giustamente ricompensato con la convocazione per gli Europei juniores.