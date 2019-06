Nuoto: l’augustano Coppola con la rappresentativa isolana a Piombino

E’ di Augusta uno dei 10 atleti nuotatori chiamati a rappresentare la Regione Sicilia al Trofeo di Nuoto di Fondo a Piombino, domani e domenica. Fernando Coppola, classe 2001, atleta in forza all’Athon Augusta di Antonella Aprile, insieme con altri 9 atleti provenienti da varie squadre siciliane, nuoterà per la Regione Sicilia in acque libere a Piombino. Il Trofeo delle Regioni rappresenta la tappa conclusiva del Campionato Italiano di Fondo. Ogni Regione schiera i migliori atleti che andranno a rappresentarla, disputando la 5 Km e la staffetta finale 4×1250. Si nuoterà in mare, in acque libere, ad una temperatura attualmente molto bassa.