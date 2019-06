Nuoto: Match Ball seconda al Trofeo Mondo Acqua di Catania

La società del T. C. Match Ball di Siracusa giunge seconda al “3° Trofeo Mondo Acqua” su 25 squadre partecipanti dietro la società organizzatrice Sicilia Nuoto. La manifestazione natatoria riservata alle categorie Esordienti A, Ragazzi, Junior e Assoluti si è svolta nella piscina Plaia di Catania in vasca da 50 metri. Tre giorni di gare, dal 7 al 9 Giugno 2019 dove i nuotatori allenati da Marco Lappostato, Oriana Burgio e Salvo Massara hanno fatto man bassa di podi precisamente 38 di cui 16 ori, 11 argenti e 11 bronzi ed inoltre il vincitore della gara Australiana è stato proprio la punta di diamante della società delle sorelle Paola e Sabrina Cortese, Claudio Faraci abbinato a Aurora Franceschini. Fra i medagliati ricordiamo: Claudio Faraci vincitore dell’Australiana e dei 50 Fa (24.90); Andrea Caia 2 ori nei 200 Dr (2.41.97) e nei 100 Sl (1.04.00), argento nei 100 Dr e bronzo nei 200 Sl; Leonardo Saccuzzo 2 ori nei 200 Rn (2.49.97) e nei 400 Mx (5.24.73 e argento nei 200 Fa;) Giorgia Pantano 2 ori nei 50 Rn (35.86) e nei 100 Rn (1.20.85); Nicoletta Cacciola 2 ori nei 50 Rn (39.41) e nei 100 Rn (1.27.94); Arianna Zappulla oro nei 200 Rn 3.05.03), argento nei 400 Mx e bronzo negli 800 Sl; Caterina Sanzaro oro nei 50 Dr (36.95) e argento nei 200 Dr; Martina Moscuzza oro nei 50 Fa (30.75); Tredici Luca argento nei 1500 Sl e 200 Dr; Giorgio Iannuso argento nei 100 Fa e 100 Rn; Silvia Lo Curzio argento nei 50 Sl e bronzo nei 100 Fa, 200 Mx e 400 Mx; Matteo Caccamo argento nei 50 Dr e bronzo nei 100 Dr e 100 Sl; Lucia Cuzzupè argento nei 50 Dr e bronzo nei 100 Dr; Lucia Zappalà bronzo nei 50 Rn; Giorgia Caia bronzo nei 200 Dr; Martina Mozzicato bronzo nei 200 Rn; Staffetta 4 x 50 Sl F/A oro (2.09.34) con Cuzzupè L., Cacciola N., Zappulla A. e Lo Curzio S.; Staffetta 4 x 50 Sl M/A oro (1.58.62) con Tredici L., Saccuzzo L., Caccamo M. e Caia A.; Staffetta 4 x 50 Mx F/A oro (2.22.04) con Cuzzupè L., Cacciola N., Zappulla A. e Lo Curzio S.; Staffetta 4 x 50 Mx M/A oro (2.12.27) con Caccamo M., Saccuzzo L., Tredici L. e Caia A.;

“Grande merito di questo successo – commenta il responsabile tecnico Marco Lappostato – va alla squadra degli Es. A presenti in massa, mentre per nostra scelta i nuotatori delle altre categorie hanno gareggiato solo in alcune gare dove vi era la necessità di un tempo ufficiale per poi poter accedere ai regionali. Una percentuale altissima di personal best evidenzia il buon stato di forma della squadra. Determinazione, grinta e alto senso competitivo hanno evidenziato questa manifestazione. Prossimi appuntamenti i regionali che inizieranno con le categorie degli esordienti B per poi proseguire con quelli A entrambi in programma a Palermo”