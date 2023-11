Nuova guida per la Fillea Cgil: Eleonora Barbagallo, prima donna a guidare gli edili

Eleonora Barbagallo è la nuova segretaria generale della Fillea Cgil di Siracusa.

Ad eleggerla è stata l’assemblea generale del sindacato di categoria. Barbagallo, prima donna nella storia in Sicilia a guidare la categoria degli edili, succede a Salvo Carnevale.

Geometra, 41enne, specializzata tecnica di cantiere del restauro, la sua carriera lavorativa è iniziata nel 2004 come restauratrice. Dallo stesso anno è iscritta alla Fillea, dove dal 2008 ha iniziato il suo percorso da attività. E’ in segreteria provinciale dal 2014.

“Una donna di cantiere che dopo un percorso da iscritta, attivista e dirigente, diventa segretaria generale, è proprio una bella storia che rende merito al lavoro collettivo della FILLEA-CGIL di questi anni” – ha commentato Alessandro Genovesi, segretario generale della FILLEA-CGIL che ha concluso i lavori.

“E’ stata una emozione grandissima e spero di ripagare la fiducia dell’assemblea generale di una categoria importante come quella degli edili della CGIL che oggi mi ha eletto” – Le prime parole di Eleonora Barbagallo, neo segretaria.

Oltre alle dimissioni per fine mandato di Salvo Carnevale, eletto in luglio in segreteria regionale della FILLEA CGIL Sicilia, si è dimesso dalla segreteria provinciale anche Giovanni Fruciano, storico rappresentante sindacale della Buzzi Unicem di Augusta, chiamato a nuovi incarichi di stabilimento.