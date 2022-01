Ondata di gelo su Siracusa: zona montana sotto zero, ghiaccio nel capoluogo

Risveglio con temperature vicine o sotto allo zero per Siracusa e gran parte della sua provincia. La prevista ondata di aria gelida dai Balcani, che da ieri investe il territorio, oggi raggiunge il suo apice. E si registrano dati nettamente al di sotto delle medie di stagione.

Le città più fredde, al mattino, sono quelle montane: a Buccheri – 5°C dopo una notte anche a -7; stessa temperatura a Ferla mentre sulla Maremonti, tra Palazzolo e Canicattini, registrata una temperatura di -3,5°C. Appena sopra lo zero le città costiere: Siracusa (0°C), Noto (0,2°C) ed Augusta (0°) ma dopo una notte da battere i denti. La minima registrata a Siracusa nottetempo è stata di -3,7°C; -3,9°C a Noto e -2 ad Augusta. Previsti oggi un lieve rialzo fino al primo pomeriggio, quando purtroppo tornerà a scendere la colonnina di mercurio.

In Sicilia, la provincia di Siracusa è oggi una delle più fredde. Con scene insolite a queste latitudini, come il ghiaccio sui parabrezza delle auto, specie nelle contrade marine o le cosiddette case sparse.