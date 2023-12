Open Day all’Istituto Federico II di Svevia, la scuola si apre al territorio

Open Day all’istituto “Federico II di Svevia” di Siracusa.

La scuola si apre al territorio. Docenti e studenti saranno insieme per illustrare a chi vorrà conoscerla l’offerta formativa della scuola.

Sarà possibile dunque visitare i laboratori di ottico, enogastronomia, sale bar e ricevimento, accolti da alunni dell’indirizzo accoglienza turistica.

Nell’occasione saranno divulgate informazioni anche in merito ai nuovi indirizzi Odontotecnico e Servizi culturali e dello Spettacolo.

Appuntamento in via Polibio, 59 domenica giorno 17 a partire dalle 9.00.

E sarà anche una giornata in buona compagnia.

Altro appuntamento giorno 19 dicembre alle 17.00: si svolgeranno in questo caso attività di orientamento interno dirette agli studenti delle classi seconde dell’Istituto. L’invito è rivolto anche alle famiglie di scuola secondaria di primo grado che, impegnate nella scelta del percorso di scuola superiore, potranno ricevere informazioni da docenti ed alunni che già frequentano l’Istituto.

L’iniziativa “Apericena cinque stelle lusso” è in sinergia con RE.NA.I.A., Rete Nazionale Istituti Alberghieri d’Italia. Venticinque tra gli istituti alberghieri della Sicilia di tutte le province dell’isola si sono date appuntamento per organizzare l’evento, al quale il “Federico II di Svevia” aderisce, anche per uno scambio di auguri.