Ortigia “invasa” dalle Mini: raduno in piazza delle Poste per il via del Mini Maremonti

Giornata conclusiva per la quinta edizione del Mini Maremonti, raduno degli appassionati della storica auto arrivati per l’occasione da Malta, Lazio, Puglia, Piemonte, Veneto e ovviamente Sicilia. Una cinquantina di vetture, dalle old Mini Cooper sino ai modelli più recenti firmati Bmw, per poco meno di un centinaio di appassionati che stanno colorando con la loro carovana le strade della provincia siracusana.

Ieri sera il raduno in Ortigia, in piazza delle Poste. Poi la coreografica partenza del Mini Maremonti dal castello allestito poco distante dal ponte Umbertino. Si tratta di una rivisitazione del tracciato originale dello storico rally, adatto e cucito a misura di Mini. Non una gara di velocità, piuttosto una divertente prova di orientamento. I partecipanti, infatti, non sono stati messi a conoscenza del tracciato e per cimentarsi nella prova, con il solo aiuto del navigatore seduto accanto e di un roadbook con “indizi”, hanno dovuto “leggere” con attenzione ogni elemento (anche paesaggistico) chilometro dopo chilometro.

A curare l’organizzazione della tre giorni è stato lo staff di SiciliainMini. Un club con 12 anni di storia e decine di raduni alle spalle. “Tutto lo staff è composto da volontari – afferma Manlio Mancuso, responsabile dei tracciati – e mette a disposizione il proprio tempo libero. Ognuno ha un compito e non ci sono prove generali”. Altra anima della manifestazione è Davide Seggi, che ha seguito una per una le vetture in partenza, salutando i partecipanti giunti da varie parti d’Italia e da Malta.