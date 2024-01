Palazzolo alla Bit di Milano, l’assessore Spada: “Un’importante opportunità”

Palazzolo Acreide alla Borsa internazionale del turismo di Milano. Il comune siciliano parteciperà alla Bit a febbraio, occasione per “far conoscere l’offerta culturale e turistica del Comune, sito Unesco del Val di Noto e tra i Borghi d’Italia”.

Alla fiera parteciperà l’assessore alla Cultura Nadia Spada. “Una vetrina importante – afferma – si tratta di un’opportunità per dare nuovo impulso all’economia territoriale, facendo tesoro anche di altre esperienze amministrative con le quali si ha la possibilità di interfacciarsi in questa sede. L’aumento dei flussi turistici stranieri in Sicilia, deve rappresentare un maggiore elemento di stimolo al quale i Comuni devono rispondere migliorando tutti gli strumenti di accoglienza e di ricettività. Dal mare alla montagna, dal turismo enogastronomico a quello culturale, fino a quello folkloristico e religioso, Palazzolo può dunque rappresentare una meta d’eccellenza accattivante, che lascerà i visitatori avvolti da un grande stupore. Saremo presenti all’interno dei desk sia dei borghi più belli di Sicilia sia all’interno di quello dei siti Unesco del Val di Noto”, conclude l’assessore Spada.