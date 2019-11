Palazzolo ammesso al progetto “Insieme si può”: 13 mila euro per progetti sociali

Il Comune di Palazzolo ammesso al progetto “Insieme si può” del Dipartimento regionale della Famiglia. Avrà cosi’ 13 mila euro a disposizione per quanto predisposto dal settore Servizi Sociali e dall’assessore Scollo. Il progetto è relativo alla misura “realizzazione di investimenti da parte degli Enti Locali” dell’Asse 10 del Programma di Azione e Coesione della Sicilia.

“Il progetto, approvato anche dal Consiglio Comunale, – spiega l’assessore Scollo- nasce dall’esigenza di rispondere alla crescente richiesta di interventi da parte di soggetti in difficoltà a rischio di marginalità sociale che necessitano di assistenza e sostegno”.

“L’Ufficio servizi sociali -continua l’assistente sociale, Letizia Dimauro- ha in cantiere diversi progetti e molteplici interventi nell’immediato e a lungo termine per migliorare le condizioni dei propri cittadini”.

Dopo il progetto estivo “Ce la facciamo” a sostegno di alcuni soggetti disabili a rischio esclusione sociale, un ulteriore intervento che denota l’attenzione del Comune di Palazzolo, unico nella provincia di Siracusa ad aver ottenuto l’ammissione per il DDG 442 per un progetto a favore dei