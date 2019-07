Palazzolo. Set fotografico in piazza: si tratta di Dolce & Gabbana? Curiosità e riserbo

Set fotografico in piazza del popolo, blindato ma non troppo. In lavorazione vi sarebbero immagini della nuova campagna di Dolce & Gabbana ma la discrezione sul punto è massima. Nessuna dichiarazione ufficiale e tra i visitatori e i residenti vince la curiosità.

Per il noto marchio di alta moda non è

insolito scegliere la Sicilia per raccontare i propri abiti. Palazzolo è già finito su di una creazione D&G con una immagine della Sciuta. Per il momento massimo è il riserbo.