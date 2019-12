Palazzolo. Si accendono Fontane Danzanti, il Natale si accende in piazza

“Le accendiamo e, come se non ci fosse un domani, ce le godiamo”. L’assessore alla Cultura di Palazzolo, Maurizio Aiello conferma così l’accensione delle fontane danzanti intorno alle 19.15. L’invito è a raggiungere Palazzolo per vivere tutte le suggestioni che il programma allestito per queste festività propone. Giochi di sicuro effetto, luci e colori, con lo sfondo dell’Albero di Natale più grande di Sicilia, illuminato già da diversi giorni. Nell’atrio comunale, due 500. Una è di Paolo Arkimede che con Salvo Laquercia l’hanno trasformata in presepe, l’altra è di Associazione Culturale Dahlia MIB – Mediblei e FIAT 500 club Italia coordinamento di Palazzolo Acreide per uno scambio, raccolta, donazione e quant’altro di Libri: nutrimento per le nostre anime. Chiese aperte, musei l’area archeologica. I bambini dell’asilo delle suore a scaldare il cuore nella chiesa di San Paolo, mentre nei locali dell’ex biblioteca, mercatino artigianale. Tutto questo, in attesa dei giorni clou, con il 25 dicembre fatto di presepi, mostri, “eventi da vivere in uno dei borghi- conclude Aiello- più belli d’Italia”.