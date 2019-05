Pallamano: alla Cittadella il raduno regionale Under 15 con cinque atleti dell’Aretusa

La Cittadella dello sport teatro ancora della pallamano giovanile regionale. Si è svolto infatti l’ultimo raduno organizzato e ospitato dalla Pallamano Aretusa, della selezione regionale under 15 maschile che da domani sarà impegnata a Benevento nella “Coppa delle Regioni Talent’s Camp 2019”, dove sotto lo sguardo dei rispettivi selezionatori d’area e dello staff azzurro, presenti il direttore tecnico, Riccardo Trillini e i tecnici Boris Popovic e Ljljana Ivaci, scenderanno in campo gli atleti suddivisi in 10 selezioni. Della lista definitiva fanno parte ben 5 atleti della Pallamano Aretusa (Carnemolla, Santoro, Izzi, Giuliano, Faraci), mentre, a causa di un infortunio rimediato la scorsa settimana nelle finali regionali, sarà costretto a rimanere a casa Riccardo Bruni, considerato uno dei migliori talenti siciliani, così come l’altro siracusano, questa volta dell’Albatro, Matteo Mizzi. L’ultimo stage si è concluso con un’amichevole contro una selezione di under 17 e under 13 dell’ Aretusa e ha dato buone indicazioni al tecnico Cardaci. La selezione è stata inserita nel girone A e se la vedrà con le rappresentative di Trentino, Emilia Romagna, Toscana-Umbria, Puglia-Calabria-Basilicata, esordio previsto venerdi contro il forte Trentino.