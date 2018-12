Pallamano Aretusa ok a Caltanissetta: obiettivo terzo posto e Coppa Sicilia

Importante vittoria, quella ottenuta dalla Pallamano Aretusa in quel di Caltanissetta, 25 a 17 il risultato finale, che proietta la giovane compagine siracusana al 3° posto in classifica del torneo cadetto di pallamano, terzo posto che, se confermato al termine del girone di andata, darebbe la possibilità alla squadra del presidente Villari di partecipare alla Coppa Sicilia in programma il 3 febbraio.

Partita nervosa con molti falli e qualche scorrettezza da parte dei nisseni, a cui i siracusani hanno risposto con una buona difesa e un ordinato gioco in attacco che alla lunga ha avuto la meglio.

Vittoria del collettivo e conferma della crescita dei giovani atleti allenati da Rudilosso anche dal punto di vista caratteriale oltre che tecnico-tattico. Prossimo ostacolo per la Pallamano Aretusa sarà il Messina; ultima fatica del 2018, poi la pausa natalizia e infine, a conclusione del girone di andata: Avola e Marsala; 6 punti darebbero la certezza del 3° posto senza dover guardare ai risultati delle avversarie. Sarebbe un ottimo risultato per questa società che, val la pena di ricordarlo, è alla sua prima esperienza in serie B e la cui formazione maggiore è formata prevalentemente da giovani under 19 e 17.