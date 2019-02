Pallamano Aretusa, vittoria di forza sullo Scicli e terzo posto

La Pallamano Aretusa conferma la propria crescita e supera Scicli per la seconda volta nel giro di una settimana dopo il successo in Coppa Sicilia. E’ stata una partita importante per la posta in palio, ovvero il terzo posto in classifica. Avvio nervoso per entrambe le squadre, poi allungo dell’Aretusa grazie ad una maggiore velocità e organizzazione di gioco e primo tempo terminato 16-11 per i siracusani. Nel secondo tempo qualche errore di troppo in fase di impostazione ha favorito il ritorno dello Scicli bravo a crederci e ad arrivare al -2. Ma ancora una volta la maggiore freschezza atletica dei ragazzi di Rudilosso ha consentito con una difesa aggressiva e rapidi contropiede, il break decisivo fino al 27-22. Nel finale lo Scicli riduceva il divario fino al definitivo 29-26. Nell’Aretusa buone prove di Sortino, Greco e del rientrante Giuffrida. Con questa vittoria la squadra del presidente Villari supera proprio lo Scicli e si attesta al terzo posto in classifica avendo nel mirino il Girgenti.