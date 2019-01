Pallamano Avola sabato a Palermo per ritrovare il successo. Garofalo: “Qualche punto perso per strada”

La Pallamano Avola vuole scrollarsi di dosso le ultime prestazioni non positive e la trasferta di sabato a Palermo sul campo dell’ultima in classifica, nella Serie B maschile per tornare al successo dopo quattro turni. «E’ quello che ci auspichiamo – spiega Danilo Garofalo, giocatore e tecnico delle giovanili – perché abbiamo perso qualche punto per strada e adesso con l’infortunio di Antonino Marino che ci aveva trascinato con i suoi gol sinora, sarà tutto un po’ più complicato. Ci stiamo nuovamente riassestando grazie anche al lavoro del tecnico Roberto Giuffrida, ma quest’anno è un po’ più difficile perché il livello di questa Serie B si è alzato rispetto allo scorso anno quando riuscimmo a chiudere al secondo posto e fare la Coppa Sicilia chiudendo in altrettanto piazzamento. Ci puntiamo ad entrare in questa griglia ma sarà più difficile». Intanto arriva il match di sabato sul campo del Villàurea Pallamano Palermo dove gli avolesi cercheranno di far bottino pieno e risalire posizioni in classifica.