Pallamano: en plein Albatro, si chiude 18 su 18. Vinci: “Tante certezze per il futuro”

Diciotto su diciotto. La ASD Albatro Teamnetwork chiude a punteggio pieno il campionato di serie B vincendo anche al Palaforum di Agrigento. I siracusani di Peppe Vinci si impongono per 40 a 28 (primo tempo 17 a 12 sempre per i bianconeri) e archiviano una stagione esaltante completata con il successo nella Coppa Sicilia. Di Argentino (6), Vanoli (14), Mattia Calvo (10), Murga (6), Burgio (3) e Cuzzupè (1) le reti solo per dovere di cronaca. “Chiudiamo come previsto – commenta al termine coach Vinci – Tutte vittorie e tante certezze per il futuro, anche oggi un super Burgio ed un ottimo Rubino in porta. Questi ragazzi sono stati davvero bravi. L’Albatro è la pallamano a Siracusa e lo sarà ancora per molto”. In campo, anche ieri, pur in formazione estremamente rimaneggiata, un giusto mix di esperienza e gioventù. Una ricetta che, quest’anno, ha permesso alla società del presidente Vito Laudani di fare affidamento su ricambi in crescita.