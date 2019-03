Pallamano: festa del mini handball con 200 atleti protagonisti

Si è svolta ieri a Siracusa, organizzata dalla società Aretusa, la quarta tappa dell’attività Promozionale del comitato regionale di pallamano. Alla manifestazione hanno preso parte oltre 200 mini-atleti provenienti da tutta la Sicilia orientale e suddivisi nelle categorie Under 9, Under 11, che si sono incontrate al mattino e Under 13 che invece hanno dato vita a partite agguerrite nel pomeriggio. Cosi come nello spirito dell’organizzazione niente vinti né vincitori e, anche se le partite sono state molto intense dal punto di vista tecnico agonistico, a prevalere sono stati la gioia di giocare, il piacere di condividere la passione per la pallamano e il senso di amicizia tra le diverse formazioni. Alla fine tutti premiati in una grande festa collettiva che ancora una volta ha confermato il valore educativo e sociale dello sport e della pallamano in particolare, vissuto nei suoi aspetti positivi senza le esagerazioni e gli eccessi presenti in altri contesti che nulla o poco hanno a che fare con i veri valori dello sport.