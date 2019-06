Pallamano. Gianluca Vinci all’Ego Handball Siena: “Darò il massimo, grazie l’Albatro”

Il siracusano Gianluca Vinci all’Ego Handball Siena. Il talentuoso diciannovenne, cresciuto nell’Albatro Teamnetwork, giocherà in A1, con il presidente Marco Santandrea e coach Alessandro Fusina, storico protagonista della pallamano siracusana e nazionale. Con lui, in bianconero, anche Umberto Bronzo,sempre proveniente dall’Albatro e premiato nella Youth Leaghe Under 21 2018/2019 come miglior ala destra. Soddisfatto papà/coach, Peppe Vinci.

“L’orgoglio di padre si unisce a quello dell’allenatore – ha detto durante la presentazione della squadra toscana – Questi ragazzi sono nati con Sandro Fusina ed esplosi nella mia Albatro in A/1 . Arriva, così, il risultato di anni di passione e sacrifici. Gianluca saprà dire la sua. Questo per me rappresenta motivo di felicità”. Altrettanto orgoglioso Vito Laudani, presidente della Teamnetwork Albatro. “Spiccano il volo. Da piccoli imitavano i genitori, adesso sapranno farsi valere, come uomini e come atleti”. Gianluca Vinci si sperimenta per la prima volta lontano da casa. “Ho mangiato pane e pallamano da sempre- racconta- l’Albatro è stata la mia scuola e la mia famiglia. Sono pronto a questa nuova avventura, dove so che dovrò dare il massimo. L’Albatro resterà sempre con me”.