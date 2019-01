Pallamano: l’Albatro vince con Girgenti l’ultima di andata. Vinci: “Ma in Coppa Sicilia dovremo giocare con altro ritmo”

L’Albatro batte la seconda forza del campionato, la Pallamano Girgenti, per 29 a 22 nell’ultima giornata di andata della Serie B di pallamano maschile e si prepara alla Final Four di Coppa Sicilia in programma domenica prossima, 3 febbraio, al Pala “Lo Bello”. Partita non entusiasmante, con due squadre probabilmente già proiettate alla competizione regionale che le vedrà protagoniste. Match mai in discussione e sempre nelle mani dei bianconeri siracusani con Calvo e Vinci protagonisti (8 reti per entrambe). “Una partita scialba – ha detto coach Peppe Vinci – sicuramente avremmo potuto fare di meglio. Abbiamo concesso un po’ troppo e sciupato troppe occasioni. Alla Coppa Sicilia dovremo presentarci sicuramente con spirito diverso e concentrazione alta perché in partite secche non puoi concederti nessun calo di tensione”.