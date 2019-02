Pallamano, l’Albatro vince la Coppa Sicilia. Coach Vinci: “Siamo sempre stati i più forti”

Battuto il Girgenti 38-24 e per l’Albatro Coppa Sicilia conquistata. È stato tutto in discesa per la squadra di Peppe Vinci che ha superato agevolmente il Girgenti nella finalissima del PalaLoBello schierando nella seconda parte della gara anche tanti giovanissimi del vivaio come i fratelli Nicolò e Giammarco Fontana, Mizzi, Burgio e Bandiera ma anche una squadra che nella prima frazione aveva pigiato il piede sull’acceratore chiudendo 21-11. L’Albatro ha conquistato la Coppa e anche il trofeo di miglior giovane, ovvero il portiere Gabriele Nobile. “Chi vince esulta, chi perde spiega”, sottolinea coach Peppe Vinci a fine partita aggiungendo: “ Siamo la squadra più forte, lo siamo sempre stati, il problema è che quando ci abbassiamo al livello scadente che c’è in questa categoria, finiamo per essere scadenti anche noi. Ma guardiamo già avanti e lo dimostra l’arrivo dell’argentino Desimone che è certamente un acquisto di prospettiva”.