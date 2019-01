Pallamano: sabato il derby Aretusa-Avola che vale la Coppa Sicilia, nei giovani vincono gli Under di Settembre

Vince ancora l’under 15 maschile dell’Aretusa Pallamano, opposta alla formazione dell’Avola, in quello che è stato il preludio dell’incontro di sabato prossimo tra le formazioni maggiori delle due società nel campionato di serie B.

Netto il divario tra le due squadre con i volenterosi avolesi che solo nei primi 15 minuti sono riusciti a contrastare e a tener testa ai siracusani scesi in campo con troppa sufficienza.

È stato necessario un time out, una strigliata e un cambio di difesa, voluto dal mister Settembre, per riportare la partita nel giusto binario con gli aretusei che, nella seconda parte del primo tempo, prendevano il largo chiudendo con il punteggio di 16 a 8 in proprio favore.

Senza storia il secondo tempo in cui l’Avola ha anche dovuto fare a meno, per infortunio, del proprio elemento più rappresentativo e l’Aretusa ha schierato per larghi tratti parecchi elementi della formazione under 13.

31 a 14 il risultato finale a favore dei siracusani attesi adesso da un lungo mese di sosta prima dell’insidiosa trasferta di Scicli, secondo in classifica.

“Ne approfitteremo per riprendere la condizione fisica di qualche elemento apparsa ultimamente appannata, oleare ulteriormente i meccanismi d’attacco e di difesa e inserire sempre di più quegli elementi del l’under 13 il cui utilizzo ci consentirà di avere una panchina più lunga e maggiori rotazioni così da tenere alto il ritmo del nostro gioco, anche in prospettiva delle finali regionali.” Dichiara il mister Settembre. Cresce intanto, come anticipato, la febbre in vista dell’incontro di sabato tra l’Aretusa e l’Avola nel campionato di serie B; con una vittoria i siracusani staccherebbero uno storico pass per la final 4 di coppa Sicilia che si giocherà proprio a Siracusa il 3 di febbraio e che vedrà di fronte le migliori 4 società isolane di serie B. Appuntamento alle ore 16 al tensostatico di Avola per questo importantissimo appuntamento