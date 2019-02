Pallamano, torna il campionato. In campo solo maschile e femminile dell’Aretusa

Dopo la parentesi di Coppa Sicilia a Siracusa, torna il campionato. E per la Serie B maschile di pallamano scenderà in campo solo l’Aretusa, sia con la maschile che con la femminile. Le squadre del presidente Placido Villari infatti saranno di scena con la maschile allenata da Gigi Rudilosso in casa alle 16 contro lo Scicli secondo in classifica e sconfitto in Coppa Sicilia la settimana scorsa proprio dall’Aretusa. Anche se domani sarà un’altra storia perché la compagine iblea è attrezzata e vorrà rifarsi del ko di sette giorni prima. In trasferta le ragazze del duo Rosapinta-Signorelli di scena ad Acireale per la Serie A2, mentre Albatro e Pallamano Avola riposeranno: la prima per il ritiro dal campionato dell’Audax Caltanissetta, la seconda per il turno di sosta previsto considerato che c’è un numero dispari di partecipanti in questo torneo.