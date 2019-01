Pallamano, vittoria nel derby ad Avola. Anche l’Aretusa nella Final Four di Coppa Sicilia a Siracusa

Ci sarà anche la Pallamano Aretusa alla Final Four di Coppa Sicilia domenica 3 febbraio a Siracusa. Al PalaLobello oltre l’Albatro di Peppe Vinci capolista della Serie B al giro di boa, dunque, pure l’altra formazione del capoluogo, quella guidata da Gigi Rudilosso che ha vinto la sfida decisiva nel derby di Avola di oggi pomeriggio 32-24. Un successo fondamentale per gli aretusei perché grazie a questa vittoria la Pallamano Aretusa conquista il quarto posto, l’ultimo utile per poter prendere parte alla competizione che è stata presentata questa mattina in città. E domenica mattina sarà derby stracittadino visto che la prima semifinale si giocherà tra la prima classificata, ovvero l’Albatro e la quarta, che è appunto l’Aretusa. La seconda semifinale sarà invece Girgenti – Scicli mentre le due finali si svolgeranno nel pomeriggio.