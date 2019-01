Pallanuoto, appuntamento con la storia per l’Ortigia in Europa

Appuntamento con la storia. Domani sera alle 20 l’Ortigia sarà in vasca a Marsiglia e in Francia si giocherà l’andata della semifinale di EuroCup dopo una cavalcata incredibile a livello europeo. Segno di una crescita graduale ma efficace di una società che in questi anni si è guadagnata una credibilità importante non solo in ambito nazionale ma addirittura europea. E il risultato è la possibilità di giocarsi una finale europea in un doppio confronto aperto a qualsiasi risultato perché l’Ortigia, seppur reduce dalla sconfitta in campionato in casa della Lazio, rimane un sette accreditato per tornare ancora protagonista.