Pallanuoto, Ortigia verso Recco: Susak e Pellegrino, incidente in moto, out per la Liguria

Nell’Ortigia che viaggerà a Recco questo fine settimana non ci saranno Susak e Pellegrino. I due pallanotisti sono stati vittime di un incidente questo pomeriggio in Largo Medaglie d’Oro all’incrocio tra le vie Tica e Von Platen. Ha avuto la peggio Susak che ha rimediato qualche punto ma non c’è ancora stata una diagnosi precisa poiché si teme anche una frattura al piede. Per Pellegrino, invece, solo qualche escoriazione dovuta alla caduta sull’asfalto mentre entrambi erano in sella ad uno scooter al momento dell’impatto con una autovettura. Staff tecnico e dirigenziale dell’Ortigia si è subito accertato e sincerato delle condizioni dei due atleti a cui è stato rivolto un grosso in bocca al lupo.

La squadra aveva svolto un allenamento intenso questa mattina, condividendo la vasca con la forte squadra ungherese dell’Mvlc Miskolci, che in Ungheria si sta giocando il quinto posto in classifica. Tanto nuoto e una amichevole molto intensa contro i magiari, per testare le condizioni fisiche della squadra e provare qualche schema in vista della trasferta di Recco e, soprattutto, dell’ultima e decisiva gara casalinga contro Trieste.