Pallanuoto, Serie A1. Turno infrasettimanale, testa-coda per l’Ortigia

Turno infrasettimanale per la Serie A1 di pallanuoto, testa-coda per l’Ortigia impegnata in casa della Canottieri Napoli, ultima in classifica. Pronostico chiuso sulla carta, con i biancoverdi ampiamente favoriti.

Simone Rossi, bresciano di nascita ma di fatto napoletano, presenta il match a poche ore dall’inizio. “Quando giocavo con il Posillipo – afferma il numero 10 biancoverde – per me quello contro la Canottieri era un derby sentito. Anche se domani in tribuna ci saranno alcuni miei amici e la mia famiglia, ormai per me questa è una partita come le altre. La Canottieri sta affrontando un periodo delicato, ha qualche problema ed è ultima in classifica. Quando si affronta una squadra che si trova in coda alla classifica, il rischio più grande è quello di sottovalutare l’avversario. Noi invece dobbiamo andare lì per vincere. Dovremo giocare con un buon ritmo e fare bene sia in situazione di uomo in più che di uomo in meno. E provare magari a fare qualche tiro in più da lontano”.

Per l’Ortigia sono le ultime fatiche, in vista della lunga sosta che servirà a ricaricare le batterie, ma prima, tra la gara di oggi a Napoli e quella di sabato 7 dicembre a Roma contro la Lazio, c’è il big-match di sabato prossimo contro Brescia. “C’è un po’ di stanchezza – ammette Rossi – ma diciamo che è più mentale che fisica. A Napoli andiamo per vincere, ma siamo già concentrati anche sulla prossima partita. Contro Brescia dovremo cercare di fare la gara perfetta, come ha fatto la Sport Management nell’ultima giornata”.