Pallavolo: double Holimpia, dopo la B2 arriva anche la Coppa Sicilia. Carpinteri: “Annata straordinaria”

L’Holimpia compie il double. Dopo il ritorno in B2 femminile di pallavolo le ragazze di Claudio Cammarana si sono aggiudicate anche la Coppa Sicilia. “Abbiamo lavorato bene, con professionalità e tanta umiltà sin dal primo giorno e questo ci ha premiato – ha detto il presidente Giuseppe Carpinteri – Prima col torneo “Pino Corso”, la scorsa settimana con la meritata promozione diretta in serie B2. Infine ieri, con le nette vittorie per 3 0 fatte alle altre 2 squadre siciliane promosse in B2, abbiamo portato per la prima volta la Coppa Sicilia di serie C femminile a Siracusa. Ringrazio Claudio Cammarana e Roberta Licata, che alla loro prima esperienza sono riusciti a vincere tutto quello che c’era da vincere. Ringrazio tutte le ragazze che hanno contribuito alla realizzazione di questo meraviglioso sogno. Ringrazio il nostro pubblico che ci è sempre stato vicino anche nelle trasferte. Ringrazio i nostri sponsor, perché è anche grazie a loro che ci siamo riusciti”.