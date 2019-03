Pallavolo, per l’Holimpia un altro passo verso la B2

Si avvicina la fine del campionato e con essa, il sogno promozione al campionato nazionale dell’Holimpia Siracusa. Quello appena trascorso è stato infatti un altro weekend all’insegna dei tre punti. Nel campionato femminile di Serie C, il team siracusano consolida la vetta conquistando un’altra vittoria esterna ai danni del San Giuseppe di Adrano. La squadra guidata da Cammarana non si smentisce e sfodera una prestazione che non lascia spazio alle velleità degli avversari.

La cronaca della gara vede la squadra ospite partire subito forte guadagnando un margine di vantaggio di 5/6 punti che mantengono per tutto il primo set e che si è concluso con il punteggio finale di 25-14. Il secondo game le avversarie sembrano rimaste in panchina e capitan Franzó e compagne ne approfittano chiudendo un set senza storia con un perentorio 25-10. Il terzo ed ultimo set vede ancora dominare l’Holimpia che chiude con un parziale di 25/17.

Il tecnico ha avuto la possibilità di variare molto il sestetto partente, facendo ruotare tutte le atlete a sue disposizione e con diversi ingressi in corso di gara.

Risultato importante che da continuità e che lancia la squadra verso un’altra settimana da preparare contro l’Ultima TV Volley Valley di Piero Maccarone.

Dopo il risultato della scorsa settimana era importante fare bene anche questa partita – dichiara Rebecca Tanasi – Siamo andate bene tutti i tre set e in ognuno il mister ha dato fiducia con la possibilità a noi “piccole” di giocare. Non abbiamo mai sottovalutato nessun avversario e proprio per questo diamo sempre il massimo”