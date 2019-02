Pallavolo: tutto facile per l’Holimpia. Farruggia: “Qui ci sono gli stimoli giusti”

L’Holimpia riparte da dove aveva terminato e cioè vincendo. Dopo l’en plein nel girone di andata e il successo ai quarti di Coppa Sicilia, le ragazze di Claudio Cammarana si sono sbarazzate della Pallavolo Augusta nel derby che ha aperto il girone di ritorno della Serie C femminile di pallavolo. Al PalaCorso il match non è mai stato in discussione per un 3-0 secco (25 12, 25 13, 25 12) caratterizzato da una buona rotazione, compresa anche l’universale Musmeci, ultima arrivata in casa aretusea dopo il trasferimento dal Paternò avvenuto in settimana. “È stata proprio una bella partita – ha detto il secondo palleggiatore Eleonora Farruggia – in tutti e tre set abbiamo primeggiato sulla squadra avversaria. Sono contenta di far parte di questo gruppo, perchè ricevo quotidianamente gli stimoli giusti sia da parte delle compagne che dal mister”. “Abbiamo giocato la partita per come l’avevamo preparata – ha aggiunto il presidente Giuseppe Carpinteri – e qualche assenza da parte delle avversarie ci ha un po’ facilitato il compito, abbiamo dato spazio a tutte, anche alle più piccole, mentre la Musmeci sta cominciando pian piano a prendere confidenza con le sue nuove compagne di squadra”.