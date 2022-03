Pi Greco Day, che successo a Siracusa. Centinaia di studenti in Ortigia con il Corbino

Con il flashmob in piazza Duomo, in chiusura di una ricca giornata, si è conclusa la celebrazione del Pi Greco Day che, a Siracusa, ha avuto come protagonisti gli studenti del Liceo Corbino. Una festosa mattinata di didattica outdoor, con il coinvolgimento anche di alcune classi di scuola media. Abbracciando cultura e scienza, in una inedita attività di formazione che prende le mosse dal genio di Archimede. Scienza, tecnologia, ingegneria e matematica per giochi e prove pratiche capaci di stimolare le conoscenze in competenze. Ma non solo: è stata una mattinata all’insegna del sapere condiviso in modo esperienziale e laboratoriale, un learning by doing con giochi-quiz di matematica e fisica in italiano e in inglese, narrazioni e dialoghi coi personaggi del pensiero matematico, esposizione di conoscenze storiche e filosofiche legate a Talete, Anassimandro Pitagora e Platone, infopoint, realizzazione di plastici e dello Stomachion, disegni, fumetti, video esplicativi, laboratori di fisica e App create per la tematica in oggetto. Dal Pi-Greco di corso Gelone alla statua di Archimede, da piazza Pancali al Duomo: una carovana colorata di studenti ed insegnanti ha invaso il centro storico di Siracusa.

Poi, proprio accanto alla Cattedrale, il saluto del sindaco Francesco Italia agli studenti. “Dopo due anni di pandemia, piazza Duomo rinasce con i vostri sorrisi e le vostre voci nel nome di Archimede”. Raggiante la dirigente scolastica del Corbino di Siracusa, Lilly Fronte, orgogliosa della sua comunità scolastica.