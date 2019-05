Revocati gli arresti domiciliari a Pippo Gennuso. Torna, dunque, in libertà il deputato regionale, sospeso dalla carica, arrestato con l’accusa di corruzione in atti giudiziari, insieme al giudice Nicola Russo, all’ex presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia Raffaele Maria De Lipsis e all’ex giudice della Corte dei Conti, Luigi Pietro Maria Caruso. Gennuso ha sempre negato il proprio coinvolgimento. Il processo è fissato per il prossimo mese.