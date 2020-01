Plastica in mare, la motonave Teti testa la salute delle acque siracusane

Arpa Sicilia impegnata fino alla fine del mese in attività di monitoraggio della salute del mare siracusano. Con l’ausilio della motonave Teti, i tecnici dell’agenzia regionale della protezione ambientale stanno effettuando tutta una serie di analisi e campionamenti sui parametri chimico-fisici della colonna d’acqua ed il prelievo di campioni di acqua. Osservate speciali anche le macroplastiche: la loro presenza in mare inizia a diventare un problema anche per la Sicilia. I dati saranno resi noti al termine della campagna avviata da Arpa Sicilia.