Podismo. Il primo settembre si corre la StraFloridia

Domenica 1 settembre, dalle ore 10, nel circuito cittadino all’interno dei quartieri Taverna e Stazione, si correrà la “Strafloridia”, gara podistica su strada inserita nel calendario nazionale Fidal (Bronze Label) e valida come 9^ prova del Grand Prix Sicilia di Corsa Senior Master.

La kermesse si svolgerà su un percorso completamente pianeggiante e omologato dalla Fidal, con un giro da 2.5 chilometri che gli atleti dovranno ripetere più volte. Si tratta della prima edizione della manifestazione sportiva, organizzata interamente dall’Asd Floridia Running e patrocinata dal Comune di Floridia oltre che dalla Federazione Italiana Atletica Leggera e il Coni. La società floridiana, ai vertici delle classifiche provinciali e regionali, è ormai diventata un’habituè anche delle gare nazionali e internazionali, in cui è sempre presente una sua delegazione di tesserati. La gara del 1° settembre non è l’unico appuntamento con il running a Floridia: lo scorso 7 luglio, infatti, il sodalizio gialloblù aveva organizzato, nel quartiere Santuzzo, l’8° “Trofeo Città di Floridia”, gara su strada valida per il 14° Grand Prix Provinciale.

La “Strafloridia” prevede quattro giri del percorso (per un totale di 10 chilometri) per le categorie Allievi, Juniores, Promesse e Seniores (da SM a SM70 e da SF a SF55); le categorie da SM75 e oltre, e da SF60 e oltre, dovranno invece percorrere tre giri del percorso (7.5 chilometri in totale). I corridori che vorranno partecipare alla gara, scegliendo di misurarsi con atleti di livello nazionale e non solo, dovranno far inoltrare dalla società di appartenenza la domanda di iscrizione entro mercoledì 28 agosto o, al più tardi, entro venerdì 30 con una maggiorazione del costo della quota di iscrizione. Le domande dovranno essere inviate all’indirizzo e-mail sicilia@tds-live.com, indicando il numero di tessera, cognome, nome, data di nascita, categoria, numero di codice di affiliazione Fidal e la taglia per maglia tecnica. A fine gara spazio alla premiazione: al microfono lo speaker della manifestazione, Gian Paolo Montineri, e sul podio la consegna dei riconoscimenti, realizzati in ceramica artistica, al primo classificato e la prima classificata in assoluto. A seguire, la premiazione dei primi tre classificati di ogni categoria (sia maschile che femminile).