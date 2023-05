Arrivano i big: Salvini, Provenzano, Gasparri. E Conte chiude a Siracusa il tour siciliano

Dopo le indiscrezioni, arriva l’ufficialità: Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, venerdì 26 maggio sarà a Siracusa. Incontro in piazza Santa Lucia, alle 19, per ascoltare le parole dell’ex premier che chiuderà la campagna elettorale siciliana proprio a Siracusa.

“E non è una scelta casuale”, dice il parlamentare Filippo Scerra nell’annunciare l’appuntamento di venerdì. “Siracusa è città importante per il Movimento 5 Stelle e questo nuovo segno di attenzione è anche frutto dell’affetto e della fiducia che migliaia di siracusani ripongono nel M5S. Conoscono le nostre battaglie e riconoscono la capacità di fornire risposte con atti concreti messi in campo come forza di governo prima e continuandone la difesa adesso come opposizione rigorosa”, ricorda Scerra.

“C’è un entusiasmo crescente a Siracusa attorno al M5S. Lo percepiamo incontro dopo incontro, a pochi giorni dall’appuntamento elettorale. La gente ha fiducia di chi è sempre stato dalla loro parte. E il M5S, con il presidente Giuseppe Conte, è dalla parte giusta per Siracusa con Renata Giunta sindaca”, aggiunge il deputato regionale Carlo Gilistro.

Non è l’unico leader nazionale che in questi ultimi giorni di campagna elettorale raggiunge Siracusa. Martedì 23, ad esempio, sarà la volta del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Il leader della Lega è atteso nel salone dell’Una One Hotel alle 8, prima di prendere il volo dalla Sicilia a Roma per partecipare al Consiglio dei Ministri. Con Salvini ci saranno anche Annalisa Tardino, deputata europea, e il commissario provinciale di Prima l’Italia, Enzo Vinciullo. Il partito del ministro Salvini supporta la candidatura di Ferdinando Messina, espressione del centrodestra unitario. Lo stesso Messina parteciperà all’incontro di martedì mattina. Domani, invece, atteso il senatore Maurizio Gasparri (FI).

L’ex ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano (Pd), invece, verrà a sostenere Renata Giunta insieme al deputato regionale Tiziano Spada ed il senatore Antonio Nicita.