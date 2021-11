Politica. L’Udc pensa alle regionali e riparte in città dal nuovo coordinatore Chimirri

Tempo di tirare le somme per l’Udc provinciale. Il coordinamento provinciale della forza politica ha affrontato ieri sera una serie di aspetti, dalle analisi agli obiettivi per il futuro. L’incontro è anche servito per l’indicazione del nuovo coordinatore cittadino dell’Udc di Siracusa, l’avvocato Pierluigi Chimirri .

Convocati dal coordinatore provinciale Decio Terrana e dal suo vice Daniele Lentini, i componenti del partito si sono dati appuntamento ad Augusta.

Il coordinamento provinciale dell’Udc è stato l’occasione per analizzare i dati elettorali di Noto e Pachino. C’erano anche i nuovi consiglieri comunali eletti , Salvo Cutrali e Sebastiano Rosa. Presenti, inoltre, il vice Sindaco di Solarino Paolo Signorino, dell’Assessore Enzo Nieli di Palazzolo, con il coordinatore di Palazzolo Paolo Rizza, i coordinatori dei Comuni della Provincia e tanti attivisti.

L’Udc ha confermato la bontà delle scelte compiute laddove ha presentato la propria lista. Il partito ha, inoltre, evidenziato, come anche a Lentini sia stata opportuna la decisione di aderire ad un progetto civico e poi appoggiare la candidatura di Rosario Faro, oggi Sindaco.

Tornando a Chimirri , neo coordinatore dell’Udc in città, si tratta di un esponente del mondo sociale e sportivo e di “Noi cittadini per il sociale” insieme a Salvo Petrilla, da poco nominato responsabile del movimento “Sorella Luna” nella provincia di Siracusa. Il coordinatore ha tenuto a dire che il Partito nella provincia gode di ottima salute, che sta crescendo in termini di adesioni e che presto vi saranno nuovi ingressi perché aver riportato nei consigli comunali il simbolo dello scudo crociato ha dato forza e vigore al progetto di rinnovamento che il Partito sta effettuando in tutta la Sicilia. Il Sindaco di Francofonte, nonché vice coordinatore Daniele Lentini, ha puntato il dito sull’aspetto della organizzazione ”

Sguardo puntato adesso sulle prossime competizioni elettorali, a partire dalle regionali. Occasione in cui l’Udc intende proporre un proprio rappresentanti. “No a liste con gli ultimi arrivati”, è stato il punto fermo espresso, “niente porte scorrevoli. Il partito non è un albergo e se qualcuno ha questa idea si cerchi collocazione altrove”.

Infine Avola, dove l’Udc ha deciso di aderire ad un nuovo progetto per la ricostruzione “di un quadro di riferimento politico che riguarda il centro destra, con la ricerca di un candidato condiviso con le altre forze politiche che sia espressione della coalizione tutta. In modo alternativo non vi saranno appoggi ad altre candidature ma si andrà da soli con una lista e un candidato del partito”.