Polizia ferroviaria, nuovo responsabile a Siracusa: è Antonino Gagliardo

Nuovo responsabile del Posto di Polizia Ferroviaria di Siracusa.

Si tratta del Sostituto Commissario Antonino Gagliardo, che coordinerà sia sotto l’aspetto organizzativo – gestionale che operativo, gli uomini del presidio Polfer.

Per il Sostituto Commissario la Polfer rappresenta “una nuova sfida professionale attesi i servizi peculiari di pertinenza esclusiva della Specialità come le pattuglie a bordo treno, lungolinea e nelle stazioni”.

Gagliardo, come i nuovi ispettori siciliani, è stato ricevuto dalla Dirigente del Compartimento Polfer per la Sicilia, Matilde Corso.

Nella regione, i nuovi incarichi riguardano, oltre alla sede di Siracusa, anche Palermo, Catania, Marsala e Caltanissetta.