Portopalo, niente resort : “isolotto è riserva naturale”, vince Legambiente

Niente resort sull’isolotto di Portopalo. E’ una riserva naturale quindi viene annullato il provvedimento della Soprintendenza di Siracusa che, invece, aveva dato parere favorevole al progetto di realizzazione sull’isolotto di 18 suite nei magazzini e un ristorante d’eccellenza. Esulta Legambiente Sicilia, il cui ricorso gerarchico è stato accolto.

Il presidente regionale, Gianfranco Zanna, è euforico. “Il Dipartimento dei Beni culturali regionali ha riconosciuto in toto le nostre osservazioni e ha annullato il provvedimento della Soprintendenza di Siracusa. Ci siamo battuti immediatamente contro questo progetto. Avevamo chiesto alla Soprintendenza di Siracusa di revocare in autotutela l’autorizzazione data, ma nulla è stato fatto. Qualcuno forse si era dimenticato dell’esistenza della riserva ma adesso devono prendere atto che il progetto contro cui ci siamo battuti era ed è quello che sembrava, una mera speculazione edilizia”. Il prossimo step, per Legambiente, è adesso il completamento dell’iter per l’istituzione della riserva.