Postazione 118 di Cassibile/Fontane Bianche, centinaia di firme per riavere l’ambulanza

Per chiedere la riapertura della postazione del 118 di Fontane Bianche, il movimento Siracusa Protagonista ha raccolto firme in piazza nella vicina frazione di Cassibile.

Centinaia le sottoscrizioni, “a dimostrazione che il problema è sentito e vissuto da tutta la popolazione”, spiega Enzo Vinciullo, tra i promotori dell’iniziativa insieme a Salvo Castagnino e Mauro Basile.

“Speriamo che finisca questa vergognosa situazione per cui l’ambulanza a servizio della postazione 118 di Cassibile troppo spesso viene dirottata altrove. E speriamo che al più presto possa essere restituita la dovuta serenità ai cittadini di Cassibile e delle frazioni marinare, costretti per i soccorsi ad attendere l’arrivo di un’ambulanza dalla città”.

Le firme saranno consegnate alla direzione di Seus Sicilia, che gestisce il servizio di emergenza urgenza. Ma Vinciullo chiede anche al sindaco di Siracusa di farsi portavoce del disagio di quelle comunità.

foto: la postazione 118 di Fontane Bianche, chiusa