Prevenire la corruzione nella PA, confronto a Siracusa Commercialisti-Corte dei Conti

Per prevenire la corruzione nella Pubblica Amministrazione, l’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Siracusa ha organizzato un primo confronto con la Sezione di controllo per la Regione siciliana della Corte dei conti.

Un momento “finalizzato a migliorare la comunicazione istituzionale, incrementare lo scambio dei dati informativi rilevanti e rafforzare le sinergie professionali tra controlli interni e controlli esterni sugli enti locali siciliani”, spiegano dall’Ordine dei Commercialisti di Siracusa.

Alla luce dei dati statistici sulla finanza locale siciliana, è stata riservata particolare attenzione a temi come la complessità dei questionari sui controlli del Rendiconto di gestione e l’efficacia di possibili strategie più idonee a prevenire le gravi situazione di disequilibrio finanziario che possono provocare il ricorso alla procedura pluriennale di riequilibrio o, a quella ancora più estrema, del dissesto. L’incontro è solo il primo di altri che saranno attivati presso gli Ordini territoriali provinciali della Sicilia.

Hanno partecipato ai lavori del seminario: il Presidente della Sezione di controllo della Regione siciliana, Salvatore Pilato e il Magistrato, Giuseppe Vella; il Presidente della Conferenza degli Ordini, Gaetano Ambrogio, il Consigliere dell’ODCEC di Siracusa, Salvatore Vignigni, il Consigliere dell’ODCEC di Palermo, Angelo Salemi, e il Consigliere dell’ODCEC di Napoli, Pietro Paolo Mauro.