Pugilato: Rebecca e Manuel Rossitto campioni siciliani “cangurini”

Rebecca e Manuel Rossitto (è solo un caso di omonimia ma non c’è alcuna parentela fra i due) per la categoria cangurini di pugilato si sono laureati campioni Siciliani 2019 e il prossimo 21/22/23 giugno andranno a rappresentare la Sicilia ai campionati Italiani. “Sono sicuro che avranno ottime possibilità di salire sul trono d’Italia – ha detto il loro maestro Enzo Rossitto, papà di Rebecca ed ex campione di pugilato -. Sono piccoli, hanno appena 8 anni ma si sono mostrati molto determinati, si sono allenati duramente per arrivare a questo obbiettivo e sono molto orgoglioso. Ritengo che potranno arrivare a medaglia”.