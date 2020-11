Qualità della vita, Siracusa tra le peggiori province nella classifica di Italia Oggi

Siracusa tra le province italiane con la più bassa qualità della vita e anche in Sicilia, penultima.La classifica redatta da Italia Oggi e dall’Università La Sapienza di Roma non premia il territorio, relegandolo, al contrario, tra i peggiori. Su 107 province, quella siracusana si piazza al 104esimo posto. Nella regione, peggio solo Agrigento, che si piazza in posizione 105. Tra le altre siciliane, Messina è la migliore, al 90esimo posto, seguita da Catania (92), Trapani (95), Caltanissetta (97), Palermo (99), Ragusa (100), Enna (102). Nella classifica italiana, invece, più in basso, solo Crotone (106) e Foggia (107), che chiude la graduatoria stilata.

Per Siracusa, particolarmente male il versante Ambiente: la posizione “guadagnata” è la 105esima, terzultima in Italia.