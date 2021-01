Rc auto: aumenti per l’1,65% degli automobilisti siracusani ma i virtuosi risparmieranno

Rc auto più costosa nel 2021 per l’1,65 per cento degli automobilisti della provincia di Siracusa. Si tratta di quanti hanno effettuato incidenti con colpa, vedendo la propria classe di merito peggiorare. A dirlo sono i numeri che emergono dal portale Facile.it. Un aumento che riguarderà in totale 45 mila siciliani . In termini percentuali si tratta dell’1,90% del campione analizzato, percentuale che risulta essere più bassa rispetto a quella nazionale (2,21%). Lungi dall’essere una brutta notizia a tutto tondo, però, i numeri dicono che quest’anno andrà meglio rispetto al passato. Analizzando la graduatoria delle province siciliane, al primo posto si trova Agrigento (2,47%); seguono Trapani (2,06%) %) e Palermo (2,03%). Valori inferiori alla media regionale, invece, per Catania (1,86%), Ragusa (1,85%) e Caltanissetta (1,80%). Chiudono la classifica le province di Siracusa (1,65%), Messina (1,54%) ed Enna, area siciliana dove in percentuale sono stati denunciati alle assicurazioni meno sinistri con colpa (1,34%). Buone notizie, invece, per gli automobilisti virtuosi; per assicurare un veicolo in provincia di Siracusa a dicembre 2020 occorrevano, in media, 429,64 euro, vale a dire il 6,30% in meno rispetto allo stesso mese del 2019.

L’andamento delle tariffe e altri dati sull’RC auto nella provincia sono disponibili a questo link: https://www.facile.it/assicurazioni/osservatorio/rc-auto-siracusa.html

Se invece si parla di migliori tariffe Rc auto, per Siracusa si registra un costo di 429,64€, che vuol dire -6,30%. Agrigento 417,11, Caltanissetta 498,22, Catania 506,44, Enna 349,69, Messina 540,30, Palermo 532,83, Ragusa 475,83, Trapani 448,97. In Sicilia, media di 496, 82 euro. In Italia, 471,65 euro circa, con una riduzione del 12,03 per cento. Su questo influiscono le restrizioni agli spostamenti degli ultimi mesi.