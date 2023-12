Regali per i piccoli pazienti di Pediatria, via alle “consegne” dei portatori di sorrisi

L’obiettivo è quello di regalare un sorriso ai bambini ricoverati nei reparti di Pediatria degli ospedali della provincia di Siracusa, affinché possano trascorrere più serenamente il periodo natalizio, nonostante non possano passarlo a casa.

L’associazione I Sorrisi degli Ultimi O.D.V donerà giocattoli ai piccoli pazienti degli ospedali di Siracusa, Lentini ed Avola.

Il programma prevede la loro visita al reparto di Pediatria dell’ospedale Umberto I di Siracusa questa mattina, mentre il 19 dicembre alle 10,30 al reparto di Pediatria dell’ospedale di Avola e mercoledì 20 dicembre alle ore 16 al reparto Pediatria dell’ospedale di Lentini.

Pronti per i piccoli e per le rispettive ludoteche tanti giocattoli, e ad Avola, dove già una prima consegna di giocattoli è stata effettuata nel mese di novembre e nei giorni scorsi di nove televisori per il reparto, i volontari dell’Associazione risponderanno alle letterine a Babbo Natale che i piccoli ricoverati consegneranno all’Associazione il giorno prima dell’appuntamento esaudendo i loro desideri.

“Continuiamo senza sosta nella nostra missione di donare sorrisi e momenti di spensieratezza ai bambini ricoverati nelle pediatrie, ai bambini con patologie oncologiche e cardiologiche – dichiara il presidente dell’Associazione Raffaele Baglieri – Nel mese di dicembre i nostri volontari hanno fatto tappa nei reparti oncologici pediatrici di Catanzaro, Reggio Calabria, Messina e Palermo e nel reparto cardiologico di Taormina. Prossimamente sarà il turno dei reparti di pediatria degli ospedali della provincia di Siracusa dove porteremo sorrisi, giocattoli e vicinanza ai piccoli e alle loro famiglie”.

Per il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra, che ringrazia l’Associazione per questo gesto di grande sensibilità nei confronti dei bambini e di vicinanza all’Azienda sanitaria, “le sinergie tra istituzioni pubbliche e il mondo dell’associazionismo e del volontariato forniscono un sostegno straordinariamente importante di forte calore umano ai pazienti ricoverati e alle loro famiglie”.