Risparmio energetico, parte l’efficientamento a Noto: 2 milioni di investimenti

Questa mattina il sindaco di Noto, Corrado Bonfanti, ha partecipato alla giornata inaugurale di “Le Energie della Sicilia”, la tre giorni organizzata dal Governo Musumeci nell’ambito delle “Giornate dell’Energia 2021” e che si svolge a Catania.

È stata l’occasione per confrontarsi e comprendere lo stato dell’arte sull’importante progetto di risparmio energetico lanciato a Noto, partito proprio in questi giorni.

“Il progetto di riqualificazione e risparmio energetico lanciato per la nostra città – dichiara il sindaco Corrado Bonfanti – con 2 milioni di investimenti, di cui 1 a fondo perduto dal PON-FERS 2017/2020, prevede ben 5165 corpi illuminanti riqualificati e l’abbattimento del 50% dei costi energetici con un risparmio annuo di 250mila euro. Un progetto che certifica che siamo già molto avanti rispetto agli obiettivi 2030. L’iniziativa di Project Financing, Comune di Noto ATI Luxor – SAME che beneficerà dei Certificati Bianchi del GSE, è avanguardia in Sicilia”.