Roberto Pellicone è il nuovo Questore di Siracusa, l’insediamento ufficiale nei prossimi giorni. Intanto è arrivata l’indicazione attesa dopo l’addio di Benedetto Sanna, questore in quiescenza.

Pellicone arriva dalla Questura di Barletta-Andria-Trani (Bat), diretta in questi ultimi anni. Si è arruolato nella Polizia di Stato nel 1988, poi dal 1989 al 1991 ha prestato servizio presso il XII Reparto Mobile. In questo periodo, peraltro, è stato impegnato in servizi di Ordine Pubblico e in numerosi rastrellamenti antisequestro in Aspromonte. Dal 1991 al 2000 ha prestato servizio presso la Squadra Mobile di Reggio Calabria, dirigendo la Sezione Antiracket; dal 1993 vice dirigente dell’intera struttura investigativa. Dal 1° Agosto 2000 ha diretto la Digos della Questura di Reggio Calabria. Primo dirigente dal 2005, è stato per oltre sei anni vice Questore vicario della Questura di Crotone. Dal 1° ottobre 2015, vicario del Questore di Reggio Calabria. Dal 2018 dirigente superiore, ha ricoperto per due anni l’incarico di Questore di Isernia e poi, del 2021, Questore di Barletta-Andria-Trani.

Adesso l’incarico a Siracusa, dove è atteso nei prossimi giorni.

foto da andriaviva.it