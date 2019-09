Rugby. Terza edizione della Sicilia International Cup, a Siracusa anche il Malaga Old

Sarà la Spagna la nazione ospitata in occasione della 3° edizione della Sicilia International Rugby Cup, categoria Old. Manifestazione sportiva organizzata dalla Syrako Rugby, rientra quest’anno nel programma dei festeggiamenti per il 30° anniversario della società sportiva siracusana.

Sabato 14 settembre, a partire dalle 10.30, al camposcuola “Pippo Di Natale” scenderanno in campo i padroni di casa, una rappresentativa di Amatori Catania e CUS Catania e la formazione del Club Rugby Malaga. L’ingresso è gratuito.