“Sabato della Salute”, iniziativa di prevenzione sanitaria a cura dei Lions

Con gli screening uditivi parte “Il Sabato della Salute” dei Lions. Il 3 febbraio al via l’iniziativa di prevenzione sanitaria, presso il Parco Commerciale Belvedere.

Gli obiettivi di queste attività sono quelli di supportare la governance del Piano Regionale della Prevenzione 2020 – 2025 del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato Regionale della Salute (Dasoe). Un apposito protocollo d’intesa è stato infatti firmato dal Dasoe ed i Lions, rappresentati dal Governatore del distretto 108 Yb Sicilia Avv. Daniela Macaluso. Coordinatore Distrettuale dell’evento Lions, il dott. Giuseppe Daidone, mentre gli screening uditivi saranno a cura del dott. Giuseppe Reale, specialista otorino, socio del Lions club Siracusa Host.

Il 3 febbraio, dalle 9.30 alle 13 verrà posizionato un camper nei pressi dell’ingresso centrale del Parco Commerciale Belvedere, per lo screening uditivo.

È un service le cui finalità riguardano la sensibilizzazione del cittadino verso la progressiva perdita della funzione uditiva e la sordità. Si darà la possibilità di poter effettuare un controllo gratuito, a persone ipoacustiche che ancora non sanno di esserlo, dando suggerimenti utili per sopperire a tale disfunzione. Una strategia che privilegia la medicina dei controlli diagnostici a quella della terapia per una malattia già in atto.

Si tratta di una campagna di prevenzione dei disturbi uditivi che non intende sostituirsi alla sanità pubblica, ma solo affiancarla contribuendo alla sensibilizzazione verso la mancanza di tale funzione sensoriale.

Il “Sabato della Salute” continuerà nei mesi di Marzo e Aprile.

in foto, una precedente iniziativa dei Lions al Parco Belvedere