Saldi invernali in Sicilia rinviati al 7 gennaio: sconti al via “fuori” dalla zona rossa

I saldi invernali in Sicilia partiranno il 7 gennaio. Slitta di qualche giorno il via alle svendite di fine stagione che così non risentiranno delle attuali restrizioni in vigore. Lo dispone il decreto firmato dall’assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana, Mimmo Turano. Inizialmente, la data indicata per l’avvio degli sconti era stata quella del 2 gennaio.

Il governo Musumeci ha accolto la richiesta delle associazioni di categoria di spostare di qualche giorno l’avvio dei saldi, viste le limitazioni ed i divieti all’esercizio per buona parte delle attività imprenditoriali e commerciali, oltre che per gli spostamenti individuali, imposti per le festività di fine anno dall’emergenza sanitaria in atto.

